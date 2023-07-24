للمرة الثانية خلال 3 أيام.. متطرفون يحرقون المصحف في الدنمارك

أقدمت مجموعة صغيرة من الأشخاص في الدنمارك، اليوم (الاثنين) على حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاجن؛ مما يزيد من احتمال تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقامت المجموعة المتطرفة التي تطلق على نفسها اسم "الوطنيون الدنماركيون" بواقعة مماثلة قبل ثلاثة أيام، بثتها مباشرة على منصة " فيسبوك"، وفقاً لـ"رويترز".
وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد السبت الماضي بدعوة من الأحزاب المشاركة في الحكومة وفصائل مسلحة الكثير منها على صلة وثيقة بإيران؛ وذلك احتجاجاً على حرق المصاحف أو تمزيقها خلال تجمعات مناهضة للإسلام في السويد والدنمارك.