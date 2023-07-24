للمرة الثانية خلال 3 أيام.. متطرفون يحرقون المصحف في الدنمارك

أقدمت مجموعة صغيرة من الأشخاص في الدنمارك، اليوم (الاثنين) على حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاجن؛ مما يزيد من احتمال تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.