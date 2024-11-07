عقب خسارة مجلس الشيوخ والرئاسة.. "الديمقراطيون" يواجهون أزمة ضعف القيادة وغياب الكاريزما

وقال: إن حملة ترامب ركزت على القضاء على المنافسين داخل الحزب الجمهوري، ثم حول كل قضية إلى تسويق على النمط الاستهلاكي الأمريكي، فاستثمر كل شيء وحوّله إلى صورة في مقابل ضعف الحزب الديمقراطي الذي لم يقدم شيئًا.