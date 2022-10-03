بوركينا فاسو.. القائد العسكري للبلاد يوافق على ترك الحكم لقادة الانقلاب الجديد

وافق القائد العسكري لبوركينا فاسو، الذي اُنقلب عليه الجمعة الماضية، رسميًا على التنحي بحسب زعماء دينيين ومحليين.
وذكروا أن النقيب إبراهيم تراوري، الذي أعلن نفسه زعيمًا للبلاد، قبل استقالة المُقَدم بول-هنري داميبا والشروط التي وضعها.
وجاء الإعلان في أعقاب هجمات على مؤسسات فرنسية، بعدما ورد أن داميبا كان يتحصن في قاعدة عسكرية فرنسية. وأشارت تقارير غير مؤكدة أنه موجود في توغو.
وتخوض روسيا وفرنسا معركة نفوذ في المستعمرات الفرنسية السابقة في غرب وشرق أفريقيا.
ورفع الموالون للقائد العسكري الجديد، إبراهيم تراوري، أعلام روسيا ورددوا شعارات موالية لموسكو، الأحد.