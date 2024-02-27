بعد "أفدييفكا".. القوات الروسية تعلن سيطرتها على بلدة جديدة ومواصلة هجومها

ولم يعلق الجيش الأوكراني بعد على هذا الإعلان. وكان الجيش الأوكراني أعلن صباح الثلاثاء أنه صد هجمات روسية في محيط هذه البلدة، فيما اعترفت أوكرانيا الاثنين بسحب قواتها من قرية أخرى تقع على بعد كيلومترات من سييفيرني، وهي لاستوشكيني بهدف "تنظيم الدفاعات".