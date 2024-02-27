بعد "أفدييفكا".. القوات الروسية تعلن سيطرتها على بلدة جديدة ومواصلة هجومها

أعلن الجيش الروسي اليوم الثلاثاء أنه سيطر على بلدة سييفيرني الصغيرة الواقعة قرب أفدييفكا التي سقطت في الآونة الأخيرة، فيما تواصل القوات الروسية هجومها في هذه المنطقة وحققت فيها عدة نجاحات.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضاً أنها دمرت دبابة أبرامز تابعة للجيش الأوكراني قرب أفدييفكا في شرق أوكرانيا، في أول إعلان من نوعه تصدره موسكو منذ تسليم واشنطن هذه الدبابات الثقيلة لكييف.
وقالت وزارة الدفاع عبر تطبيق تلغرام إن الجنود الروس "حرروا" بلدة سييفيرني. وقالت الوزارة إن القوات الروسية تمكنت من "احتلال مواقع ومراكز أفضل من الناحية الإستراتيجية" وشنت هجمات على تجمعات للقوات الأوكرانية والعتاد العسكري بالقرب من ثلاث مناطق سكنية أخرى، وفقاً للعربية نت.
ولم يعلق الجيش الأوكراني بعد على هذا الإعلان. وكان الجيش الأوكراني أعلن صباح الثلاثاء أنه صد هجمات روسية في محيط هذه البلدة، فيما اعترفت أوكرانيا الاثنين بسحب قواتها من قرية أخرى تقع على بعد كيلومترات من سييفيرني، وهي لاستوشكيني بهدف "تنظيم الدفاعات".
ومن جهته، قال الجيش الروسي الثلاثاء إنه تم "صد تسع هجمات مضادة لمجموعات قتالية من الجيش الأوكراني" قرب عدة بلدات منها بيرفومايسكي وبيتريفسكي في منطقة دونيتسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضاً "لقد خسر العدو.. دبابتين، إحداهما دبابة أمريكية الصنع من طراز أبرامز".
ونشرت قنوات "تلغرام" الروسية الاثنين صوراً لم يتم التحقق منها تظهر هذه الدبابة مشتعلة بعد تدميرها.