واشنطن تدعو الحوثيين إلى الإفراج عن الموظفين اليمنيين المعتقلين من السفارة الأمريكية في صنعاء

وأشار إلى أنه لا يزال حتى اليوم اثنا عشر موظفًا حاليًّا وسابقًا في الولايات المتحدة والأمم المتحدة محتجزين، ومعظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم، مفيداً أن أحدهم توفي في الحجز في وقت سابق من هذا العام.