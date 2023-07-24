بعد مغادرة المعارضة الجلسة.. الكنيست الإسرائيلي يقر بنداً رئيسياً في "التعديلات القضائية"

وبدأ الكنيست، في وقت سابق من اليوم التصويت على التعديلات، في حين أعلن زعيم المعارضة يائير لّبيد، فشل جميع محاولات التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات المثيرة للجدل في "إسرائيل"، التي أجّجت احتجاجات غير مسبوقة منذ أشهر، وسببت انقساماً حاداً في البلاد.