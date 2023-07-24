بعد مغادرة المعارضة الجلسة.. الكنيست الإسرائيلي يقر بنداً رئيسياً في "التعديلات القضائية"

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، بنداً رئيسياً في قانون "التعديلات القضائية" المثير للجدل، الذي يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا، وهو ما وصفه البيت الأبيض بـ"الأمر المؤسف".
وأعلن رئيس الكنيست إقرار بند المعقولية، الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بموافقة 64 صوتاً، من دون أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة؛ احتجاجاً على التصويت، وفقاً لـ"رويترز".
ويمنع هذا البند، المحكمة العليا من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة.
وبدأ الكنيست، في وقت سابق من اليوم التصويت على التعديلات، في حين أعلن زعيم المعارضة يائير لّبيد، فشل جميع محاولات التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات المثيرة للجدل في "إسرائيل"، التي أجّجت احتجاجات غير مسبوقة منذ أشهر، وسببت انقساماً حاداً في البلاد.