الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار أممي يدين العدوان ويدعو لفتح المعابر

رحبّت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويدين استخدام التجويع سلاحًا، ويدعو إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي وفتح جميع المعابر الحدودية، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أن القرار التاريخي الذي حصل على 149 صوتًا من أعضاء الجمعية العامة، يؤكد مجددًا وقوف العالم بغالبيته الساحقة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
كما أكدت الرئاسة الفلسطينية، أهمية ما جاء في نص القرار حول الدعوة لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.