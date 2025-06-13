الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار أممي يدين العدوان ويدعو لفتح المعابر

رحبّت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويدين استخدام التجويع سلاحًا، ويدعو إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي وفتح جميع المعابر الحدودية، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.