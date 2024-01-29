رداً على "هجوم الأردن".. "بايدن" يجتمع مع فريق الأمن القومي لاتخاذ قرار "الضربة"

وتعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاثنين بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن القوات الأمريكية، معبراً عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوماً بطائرة مسيرة أول أمس الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين، وفقاً لسكاي نيوز عربية.