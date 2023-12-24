تدمير ما تبقى من مصفاة الجيلي السودانية.. والجيش والدعم السريع يتراشقان بالاتهامات

وقال الجيش، في بيان عبر فيسبوك: إن قوات الدعم السريع قامت يوم أمس بتدمير ما تبقى من المصفاة والمستودعات الملحقة بها، وذلك في ثاني استهداف للمصفاة هذا الشهر.