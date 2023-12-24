تدمير ما تبقى من مصفاة الجيلي السودانية.. والجيش والدعم السريع يتراشقان بالاتهامات

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع يوم السبت بتدمير ما تبقى من مصفاة الجيلي والمستودعات الملحقة بها.
والمصفاة هي الأكبر بمدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم.
وقال الجيش، في بيان عبر فيسبوك: إن قوات الدعم السريع قامت يوم أمس بتدمير ما تبقى من المصفاة والمستودعات الملحقة بها، وذلك في ثاني استهداف للمصفاة هذا الشهر.
وأدان البيان بأشد العبارات ما قامت به قوات الدعم السريع، مشددًا على ضرورة تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية.
غير أن قوات الدعم السريع قالت في بيان: إن الجيش قصف المصفاة للمرة الخامسة، مما تسبب في تدمير ما تبقى منها، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
وأضافت قوات الدعم السريع في بيان أن "هذه الأعمال التخريبية للمنشآت الحيوية تؤكد مدى اليأس والإحباط الذي أصاب قوات الجيش جراء الهزائم المتتالية التي تعرضت لها".
كان الجيش وقوات الدعم السريع تبادلا الاتهام هذا الشهر والشهر الماضي بقصف وتدمير المصفاة.