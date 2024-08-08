بعد هروب الشيخة "حسينة".. رئيس وزراء بنغلادش الجديد يصل إلى دكا لتولي الحكومة المؤقتة

وكانت طائرة "يونس" هبطت في مطار "حضرة شاه جلال" الدولي في العاصمة دكا بعد ظهر الخميس، حيث كان في استقباله قائد الجيش، وقر الزمان، الذي رافقه قائدا القوات البحرية والجوية، كما حضر بعض قادة الحركة الطلابية التي أدّت للإطاحة بحسينة، إلى المطار للترحيب به.