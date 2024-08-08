بعد هروب الشيخة "حسينة".. رئيس وزراء بنغلادش الجديد يصل إلى دكا لتولي الحكومة المؤقتة

وصل الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، اليوم الخميس، إلى العاصمة البنغلاديشية دكا، ليرأس الحكومة المؤقتة الجديدة بعد أعمال عنف استمرّت أسابيع.
وقال "يونس"، وفق "رويترز": إن الطلاب المحتجين الذين أجبروا رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة على الاستقالة أنقذوا البلاد، وإنه يجب حماية هذه الحرية.
وناشد "يونس" المواطنين التحلي بالهدوء، والاستعداد لإعادة بناء الدولة في أعقاب الانتفاضة التي أنهت حكم الشيخة حسينة الذي دام 16 عامًا، بحسب "أسوشيتد برس".
وكانت طائرة "يونس" هبطت في مطار "حضرة شاه جلال" الدولي في العاصمة دكا بعد ظهر الخميس، حيث كان في استقباله قائد الجيش، وقر الزمان، الذي رافقه قائدا القوات البحرية والجوية، كما حضر بعض قادة الحركة الطلابية التي أدّت للإطاحة بحسينة، إلى المطار للترحيب به.
وعُيّن "يونس" زعيمًا مؤقتًا للبلاد بعد محادثات بين مسؤولين عسكريين وقادة المجتمع المدني ونشطاء طلابيين قادوا الانتفاضة ضد حسينة.
وسيُدلِي "يونس" باليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين مساء الخميس، ومن المتوقع أن يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة.