نائب حاكم إقليم لوجا السنغالي ينوِّه بجهود "الندوة العالمية" في بلاده

نوَّه نائب حاكم إقليم لوجا السنغالي، السيد (مهدي موسى با)، بجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وجهودها التنموية في بلاده، وما تقوم به من عمل متواصل لخدمة المجتمع السنغالي.
جاء ذلك لدى افتتاح مكتب الندوة في السنغال مركزًا تعليميًّا تنمويًّا جديدًا، يخدم أكثر من (10.000) نسمة بقرية ندوين بإقليم لوجا التي تبعد عن العاصمة دكار بـ(300) كم.
وصرَّح مدير مكتب الندوة العالمية فتحي عيد بأن المركز يضم مسجدًا كبيرًا، وفصولاً تعليمية للمرحلة الإعدادية، وبئرًا ارتوازية، توفر للأهالي المياه الصالحة للشرب؛ إذ تعاني المنطقة نقصًا كبيرًا في كثير من الخدمات والإنشاءات والآبار، وغيرها من المشروعات التنموية التي تلبي احتياجاتهم الأساسية، خاصة في الصحة والتعليم.
وأشار "عيد" إلى أن هذه الفصول تُمكِّن الطلاب من الدراسة في المرحلة الإعدادية، وتحت إشراف وزارة التعليم، وتُدرِّس المناهج الحكومية مع المواد القرآنية.
فيما عبَّر الحضور عن فرحة الأهالي بهذا الدعم الإنساني من المملكة العربية السعودية لبلادهم، وتلبية احتياجاتهم الحياتية، سائلين الله تعالى أن يديم على حكومة السعودية وشعبها الأمن والرخاء والاستقرار.