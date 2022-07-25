نائب حاكم إقليم لوجا السنغالي ينوِّه بجهود "الندوة العالمية" في بلاده

وصرَّح مدير مكتب الندوة العالمية فتحي عيد بأن المركز يضم مسجدًا كبيرًا، وفصولاً تعليمية للمرحلة الإعدادية، وبئرًا ارتوازية، توفر للأهالي المياه الصالحة للشرب؛ إذ تعاني المنطقة نقصًا كبيرًا في كثير من الخدمات والإنشاءات والآبار، وغيرها من المشروعات التنموية التي تلبي احتياجاتهم الأساسية، خاصة في الصحة والتعليم.