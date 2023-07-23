مقتل 9 بينهم 4 عسكريين ونجاة طفلة في حادث تحطُّم طائرة نقل بالسودان

ويعد السودان أحد أفقر بلدان العالم؛ إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي وصلت فيه حالة التحذير من المجاعة إلى أقصاها، بينما بات أكثر من ثلثَي المستشفيات خارج الخدمة.