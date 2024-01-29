الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم (الاثنين)، أنهم استهدفوا سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، أثناء إبحارها في خليج عدن، ردًا على الهجمات الأمريكي البريطانية على مواقعهم، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لجماعة الحوثي.