الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم (الاثنين)، أنهم استهدفوا سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، أثناء إبحارها في خليج عدن، ردًا على الهجمات الأمريكي البريطانية على مواقعهم، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لجماعة الحوثي.
وقال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "إن القوات البحرية أطلقت، مساء أمس، صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف السفينة التابعة للبحرية الأمريكية لويس بي بولر أثناء إبحارها في خليج عدن".
وأضاف "سريع": "إن من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا".
وأشار إلى أن "قوات الحوثيين مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، حتى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".