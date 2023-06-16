3370 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المساجد ودور القرآن في اليمن

كشف تقريرٌ حقوقي حديث ٌعن ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، آلاف الانتهاكات خلال ثماني سنوات بحق المساجد، ودور العبادة، في عديدٍ من مناطق واقعة تحت سيطرتها.
وقال تقريرٌ حديثٌ، صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إنه وثّق 3 آلاف و370 واقعة انتهاكٍ ارتكبتها الميليشيا الحوثية خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 أبريل 2022 بحق المساجد، ودور القرآن الكريم.
ولفتت الشبكة في تقرير "ميليشيا الحوثي: حرب على المساجد ودور القرآن الكريم"، إلى أن الانتهاكات طالت المساجد ودور العبادة في نحو 14 محافظة يمنية.
وأشارت إلى ارتكاب الميليشيا (109) حالات قتل بحق خطباء وأئمة مساجد ومصلين، منها (62) حالة قتل من جرّاء الإطلاق المباشر، و(17) حالة قتل نتيجة القصف العشوائي، و(19) حالة قتل نتيجة استخدام القوة المفرطة والضرب، و(11) حالة قتل من جرّاء الطعن.