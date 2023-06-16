3370 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المساجد ودور القرآن في اليمن

وأشارت إلى ارتكاب الميليشيا (109) حالات قتل بحق خطباء وأئمة مساجد ومصلين، منها (62) حالة قتل من جرّاء الإطلاق المباشر، و(17) حالة قتل نتيجة القصف العشوائي، و(19) حالة قتل نتيجة استخدام القوة المفرطة والضرب، و(11) حالة قتل من جرّاء الطعن.