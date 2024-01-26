جنوب إفريقيا تشيد بـ"انتصار حاسم" أمام محكمة العدل الدولية

أشادت جنوب إفريقيا بـ"انتصار حاسم" للقانون الدولي أمام محكمة العدل الدولية؛ وذلك بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد.
وأكدت محكمة العدل الدولية الجمعة أن على "إسرائيل" منع أي تحريض محتمل على الإبادة، وذلك في إطار حكمها التاريخي الصادر في قضية حظيت باهتمام عالمي.
وقالت المحكمة إن "على إسرائيل اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة".
فيما أمرت محكمة العدل الدولية الجمعة "إسرائيل" بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار حكم تاريخي أصدرته في قضية أثارت اهتمام العالم أجمع.
وقالت المحكمة إن "على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل ملحّ لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
وأفادت المحكمة بأن "على إسرائيل القيام بكل ما يلزم لمنع وقوع جميع الأعمال المشمولة في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".