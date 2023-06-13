امستردام أبلغت واشنطن بخطة تفجير نورد ستريم قبل 3 أشهر.. تقارير تكشف

وذكرت "إن أو إس" أن الخطة التي يشتبه بأن الاستخبارات الهولندية اكتشفتها كانت بإشراف القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، ويشارك فيها فريق صغير من الغواصين باستخدام قارب شراعي لكن من دون علم زيلينسكي.