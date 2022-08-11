إثيوبيا تدعو السودان ومصر لمواصلة الحوار بشأن "سد النهضة"

وأكد رئيس الوزراء أن النجاحات التي تم تسجيلها حتى الآن تثبت أن ازدهار إثيوبيا سيتحقق حتمًا، وبلغ إجمالي عملية البناء المدني للمشروع 95 في المائة، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61 في المائة، وإجمالي عملية بناء مشروع سد النهضة وصل الآن إلى 83.3٪.