إسرائيل: نقترب من النقطة الحاسمة بغزة.. وحماس: لا تفاوض قبل وقف إطلاق النار

في المقابل، أكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمود مرداوي، اليوم الاثنين، أنه لا تفاوض حول هدن أو صفقات لتبادل المحتجزين مع إسرائيل في الوقت الحالي، وفقًا للعربية نت.