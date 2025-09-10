80 قتيلًا في قصف إسرائيلي مكثف بالطيران والمدفعية على غزة خلال 24 ساعة

وذكرت روسيا اليوم أن حصيلة القتلى بلغت خلال الساعات الماضية 80 شخصًا، بعد أن كانت قد أشارت في وقت سابق إلى مقتل 55 شخصًا حتى الخامسة مساء، قبل أن تتصاعد الحصيلة مع استمرار القصف.