80 قتيلًا في قصف إسرائيلي مكثف بالطيران والمدفعية على غزة خلال 24 ساعة

شهد قطاع غزة منذ فجر الأربعاء قصفًا إسرائيليًا مكثفًا بالطيران والمدفعية طال مناطق متفرقة، بينها تجمعات مدنية ومخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى خيام النازحين بمحيط برج طيبة في مدينة غزة.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مسجد فلسطين في حي الرمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا.
وذكرت روسيا اليوم أن حصيلة القتلى بلغت خلال الساعات الماضية 80 شخصًا، بعد أن كانت قد أشارت في وقت سابق إلى مقتل 55 شخصًا حتى الخامسة مساء، قبل أن تتصاعد الحصيلة مع استمرار القصف.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على القطاع وسط حصار خانق أدى إلى تفاقم أزمة الجوع بين السكان، مع تصعيد الغارات على مواقع مدنية وخيام ومآوي النازحين.