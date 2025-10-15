"ترامب" يتوعد "حماس": عودة الحرب فور خرق اتفاق غزة

في تصريحات لافتة، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، إذا لم تلتزم حركة حماس ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.
وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أن إسرائيل قد تعود إلى القتال في غزة "بمجرد أن أنطق بالكلمة"، مضيفًا: "ما يحدث مع حماس سيتم حسمه بسرعة".
تأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بعدم الالتزام باتفاق شرم الشيخ، الذي ينص على تسليم جميع الرهائن الأحياء وجثامين القتلى كجزء من اتفاق إنهاء القتال.
وتسبب ذلك في تصاعد التوتر داخل إسرائيل، حيث أبلغت السلطات الأممية بنيّتها تقليص أو تأخير شحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بسبب تسليم حماس أربعة جثامين فقط، أحدها لا يتبع قائمة الرهائن الإسرائيليين، رغم إعادة 20 رهينة حيًا.
وتنص النقطة الرابعة من خطة ترامب للسلام، المكوّنة من 20 بندًا، على أن تسليم الرهائن -أحياء وأمواتًا- يجب أن يتم خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها للاتفاق.
وشهدت غزة، في الأيام التي تلت الإفراج عن الرهائن، اشتباكات عنيفة بين حماس وفصائل فلسطينية أخرى، تخللتها حادثة يُعتقد أنها عملية إعدام علني.
وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من أن على حماس نزع سلاحها، وإلا فإن الولايات المتحدة "ستقوم بذلك بدلًا عنها".
وتشير خطة ترامب إلى رؤية مستقبلية لغزة تكون منزوعة السلاح وخاضعة لمراقبة مستقلة، مع استبعاد حماس من الحكم، فيما وصفت الإدارة الأميركية اتفاق الرهائن بأنه "المرحلة الأولى"، مع الإقرار بالحاجة إلى المزيد من العمل لتحديد مستقبل القطاع.
وأكد ترامب أن حماس "تقوم حاليًا بملاحقة العصابات المسلحة وتطهيرها"، لكنه أشار إلى أنه يتحقق من تقارير حول إعدامات بحق مدنيين، قائلاً: "قد تكون عصابات مسلحة أو ما هو أكثر".
وعند سؤاله عما إذا كانت إسرائيل ستعود إلى غزة حال رفضت حماس نزع السلاح، أجاب: "أفكر في الأمر. إسرائيل ستعود إلى تلك الشوارع بمجرد أن أنطق بالكلمة. لو استطاعت دخول غزة والقضاء عليهم، لفعلت".
وأشار إلى أنه اضطر إلى "كبح جماح" الجيش الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو، قائلاً: "واجهت بيبي في هذا الموضوع".
ورغم التصعيد، عبّر ترامب عن تفاؤله حيال فرص السلام على المدى الطويل، مستندًا إلى دعم إقليمي واسع، بقوله: "59 دولة جزء من هذا الاتفاق"، في إشارة إلى الدول التي شاركت في مراسم توقيع وثيقة المبادئ في مصر.