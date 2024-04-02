رئيس الوزراء الإسباني: سنعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية وصحيفتا الباييس ولابانجوارديا عن سانشيز؛ التعليقات غير الرسمية التي أدلى بها للصحفيين المرافقين له في رحلته في وقتٍ متأخرٍ من الإثنين في العاصمة الأردنية عمّان في اليوم الأول من جولة تشمل الأردن وقطر والسعودية.