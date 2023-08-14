ذخائر وعتاد مضاد للطائرات.. أمريكا ترسل مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا

وقال البنتاغون في مايو الماضي إنه خصص عن طريق الخطأ قيمة أعلى من المسموح له بإرسالها من الأسلحة الأمريكية إلى كييف حين استخدم الموظفون "قيمة الإحلال" بدلاً من "قيمة الاستهلاك" لجدولة ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى أرسلت إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات، وفقًا للعربية نت.