الرئيس الفلسطيني يجدد مطالبته بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

وأشار إلى أن هذه القمة تُعقد بينما تواجه المنطقة مخاطر كبيرة؛ بسبب إصرار الاحتلال الإسرائيلي على نهج العدوان والعنف، إذ يتعرض الشعب الفلسطيني، بمن فيه أبناؤه الرياضيون، راح ضحيتها آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن، كما دمّر العدوان الإسرائيلي المتواصل أكثر من 90% من البنية التحتية في قطاع غزة، بما فيها المنشآت والمرافق الرياضية.