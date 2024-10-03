الرئيس الفلسطيني يجدد مطالبته بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، مؤكدًا أن دولة فلسطين تسعى إلى الخلاص من الاحتلال والاستيطان ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال بالكامل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الرئيس الفلسطيني، في كلمته خلال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي تحت شعار: "الدبلوماسية الرياضية"، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة: "رغم كل الصعوبات التي يخلقها الاحتلال يواصل الرياضيون الفلسطينيون، كباقي أبناء شعبهم، بمثابرة وثبات تحقيق إنجازات تبعث على الفخر، وتُجسد دولة فلسطين الدبلوماسية الرياضية، من خلال مشاركاتها في جميع المحافل الرياضية الدولية، حيث يحمل الرياضيون قضية شعبهم الصامد المصر على الحياة".
وأشار إلى أن هذه القمة تُعقد بينما تواجه المنطقة مخاطر كبيرة؛ بسبب إصرار الاحتلال الإسرائيلي على نهج العدوان والعنف، إذ يتعرض الشعب الفلسطيني، بمن فيه أبناؤه الرياضيون، راح ضحيتها آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن، كما دمّر العدوان الإسرائيلي المتواصل أكثر من 90% من البنية التحتية في قطاع غزة، بما فيها المنشآت والمرافق الرياضية.
وأكد رئيس دولة فلسطين أن السلام والتسامح لا يمكن أن يتعايشا مع الاحتلال، وحرب الإبادة، والتمييز العنصري، والتطهير العرقي، والقهر والظلم، ومنع الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقلال.