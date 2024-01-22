أستراليا تدعم حل الدولتين وتشعر بخيبة أمل من رفض "نتنياهو" له

أعربت الحكومة الأسترالية اليوم (الاثنين)، عن دعمها حل الدولتين الذي يستطيع بموجبه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش في أمن وازدهار.
وبينت الحكومة أنها تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي رفض فيها الدعوات الدولية إلى إيجاد طريق لإقامة دولة فلسطينية.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس: "إن تصريحات نتنياهو تقوّض احتمالات التوصل إلى سلام، ونحث إسرائيل على الوفاء بالتزامها باحترام القانون الدولي"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولفت "واتس" إلى أن الحكومة الأسترالية ما زالت تعتقد، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تقليص في حجم أراضي غزة، ولا أي وجود إسرائيلي دائم داخل غزة.