روسيا تتهم واشنطن وطوكيو وسيول بالتحضير لشن حرب على كوريا الشمالية

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس)، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وكوريا الجنوبية، بالاستعداد العسكري لخوض حرب ضد كوريا الشمالية.
وقال "لافروف" خلال مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة" "إن هذا الحلف العسكري بقيادة واشنطن يجري تدريبات ومناورات عسكرية واسعة تحضيرًا للمواجهة مع بيونغ يانغ".
وأضاف: "إنهم يستعدون للحرب مع كوريا الشمالية".
وذكر الوزير الروسي أن "هناك تعاوناً على الصعيد النووي بين الدول الثلاث، بالإضافة لخطط حول إنشاء قواعد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بالقرب من الحدود الكورية الشمالية".
وأشار "لافروف" إلى أن العلاقة بين روسيا وكوريا الشمالية تسير بشكل جيد وتتطور بشكل نشيط.