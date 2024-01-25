روسيا تتهم واشنطن وطوكيو وسيول بالتحضير لشن حرب على كوريا الشمالية

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس)، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وكوريا الجنوبية، بالاستعداد العسكري لخوض حرب ضد كوريا الشمالية.