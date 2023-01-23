"السيسي" يبحث مع مدير المخابرات الأمريكية مستجدات قضايا إقليمية ودولية

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر "فيسبوك"، أن "السيسي" أكد الأهمية التي توليها بلاده لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.