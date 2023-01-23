العالم
"السيسي" يبحث مع مدير المخابرات الأمريكية مستجدات قضايا إقليمية ودولية
أكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر "فيسبوك"، أن "السيسي" أكد الأهمية التي توليها بلاده لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.
وأضاف أن "السيسي" بحث مع "بيرنز" المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.