12 خرقًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار في غزة منذ فجر الثلاثاء

في سياق متصل، أقر مجلس الأمن الدولي فجر الثلاثاء مشروع قرار أمريكي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، حيث صوّت لصالحه 13 عضوًا، وامتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.