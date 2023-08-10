كوريا الشمالية.. إقالة أعلى جنرال بالجيش ودعوة للاستعداد للحرب

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعلى جنرال بالجيش الكوري، ودعا إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب، وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية.