كوريا الشمالية.. إقالة أعلى جنرال بالجيش ودعوة للاستعداد للحرب

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعلى جنرال بالجيش الكوري، ودعا إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب، وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تصريحات "كيم" خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري. وأشارت الوكالة إلى أن "كيم" أقال أعلى جنرال في الجيش (باك سو إيل) خلال الاجتماع، دون الخوض في التفاصيل.
يأتي هذا وفق "سكاي نيوز عربية"، بعدما زار "كيم" مصانع أسلحة؛ حيث طالَبَ ببناء المزيد من محركات الصواريخ، والمدفعية وغير ذلك من الأسلحة.
وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أنه دعا أيضًا إلى إجراء تدريبات لتحقيق الكفاءة في تشغيل أحدث الأسلحة والمعدات؛ بما يحافظ على وضعية الجاهزية للقتال دائمًا.