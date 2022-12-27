الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في نيويورك بسبب العاصفة الثلجية

وقال البيت الأبيض -في بيان له- اليوم: إن الرئيس بايدن أعلن حالة الطوارئ في نيويورك جراء العاصفة الشتوية الشديدة المستمرة منذ الجمعة الماضية، كما أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية.