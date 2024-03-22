إسرائيل تستولي على 8 آلاف دونم من الأراضي في غور الأردن

صادقت إسرائيل على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن، وأعلنت أنها أصبحت أراضي تابعة لها؛ ما يمكّنها الآن من إنشاء مشاريع وبناء مستوطنات جديدة فيها.