إسرائيل تستولي على 8 آلاف دونم من الأراضي في غور الأردن

صادقت إسرائيل على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن، وأعلنت أنها أصبحت أراضي تابعة لها؛ ما يمكّنها الآن من إنشاء مشاريع وبناء مستوطنات جديدة فيها.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ صادق على ضم نحو 8000 دونم أو 1976 فداناً من الأراضي في غور الأردن.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، إضافة إلى منطقة مخصّصة للصناعة والتجارة.
تشكل منطقة غور الأردن ما يقارب من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وأغلبية سكانها من الفلسطينيين، وتمتد منطقة الأغوار وشمالي البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية.