مجلس النواب الأمريكي يصوت على حظر محتمل لتطبيق TikTok

أكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أنها تعتزم إجراء تصويت الشهر المقبل على مشروع قانون يهدف إلى منع استخدام تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني الشهير تيك توك TikTok في الولايات المتحدة.
وقالت إن هذا الإجراء الذي خطط له رئيس اللجنة النائب الجمهوري "مايكل ماكول" يهدف إلى منح البيت الأبيض الأدوات القانونية لحظر TikTok بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة.
ووفقاً لوكالة بلومبرج نيوز فقد قال "مكول" إن القلق هو أن هذا التطبيق يمنح الحكومة الصينية بابًا خلفيًا في هواتفنا.
يذكر أنه في عام 2020 حاول الرئيس آنذاك دونالد ترامب منع المستخدمين الجدد من تنزيل TikTok وحظر المعاملات الأخرى التي كانت ستمنع بشكل فعال استخدام التطبيق في الولايات المتحدة، لكن تلك الجهود خسرت سلسلة من المعارك القضائية بشأن الإجراء.
إلا أن إدارة بايدن تخلت رسميًا في يونيو 2021 عن هذا الجهد، وفي شهر ديسمبر، كشف السناتور الجمهوري ماركو روبيو، النقاب عن تشريع من الحزبين لحظرTikTok ، من شأنه أيضًا حظر جميع المعاملات من أي شركة وسائط اجتماعية في أو تحت تأثير الصين وروسيا.
لكن حظر تطبيق الفيديو القصير، المملوك لشركة ByteDance والذي يحظى بشعبية بين المراهقين، سيواجه عقبات كبيرة في الكونجرس لتمريره، وسيحتاج إلى 60 صوتًا في مجلس الشيوخ.
فعلى مدار ثلاث سنوات، سعت TikTok - التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم أمريكي - إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من قبل الحزب الشيوعي الصيني أو أي شخص آخر تحت تأثير بكين.
فيما قال TikTok يوم أمس الجمعة "إن الدعوات إلى الحظر الشامل لـ TikTok تتخذ نهجًا مجزأً للأمن القومي ونهجًا مجزأً لقضايا الصناعة الواسعة، مثل أمان البيانات والخصوصية والأضرار عبر الإنترنت."
وأمرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة للحكومة (CFIUS) ، وهي هيئة قوية للأمن القومي ، في عام 2020 ByteDance بسحب TikTok بسبب مخاوف من إمكانية نقل بيانات المستخدم الأمريكية إلى الحكومة الصينية.
من جانبها، فقد رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، التعليق على مشروع القانون يوم الجمعة، وقالت: "الموضوع قيد المراجعة من قبل (CFIUS) ، لذا لن أخوض في التفاصيل حول ذلك."
يذكر أنه في الشهر الماضي، وقع الرئيس بايدن قانونًا يتضمن حظرًا على استخدام الموظفين الفيدراليين أو تنزيل TikTok على الأجهزة المملوكة للحكومة، كما حظرت أكثر من 25 ولاية أمريكية استخدام TikTok على الأجهزة المملوكة للدولة.