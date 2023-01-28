مجلس النواب الأمريكي يصوت على حظر محتمل لتطبيق TikTok

إلا أن إدارة بايدن تخلت رسميًا في يونيو 2021 عن هذا الجهد، وفي شهر ديسمبر، كشف السناتور الجمهوري ماركو روبيو، النقاب عن تشريع من الحزبين لحظرTikTok ، من شأنه أيضًا حظر جميع المعاملات من أي شركة وسائط اجتماعية في أو تحت تأثير الصين وروسيا.