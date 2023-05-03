العالم
ضربة أمريكية تقضي على قيادي كبير في "القاعدة" شمال سوريا
"القيادة المركزية" تحفّظت على تفاصيل العملية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أنها استهدفت قياديًا كبيرًا في تنظيم القاعدة الإرهابي بضربة في شمال غرب سوريا.
وأوضحت القيادة في بيان أنه "في الساعة 11:42 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 3 مايو، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في شمال غرب سوريا استهدفت قياديًا كبيرًا في القاعدة"، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أنها ستقدم المزيد من المعلومات عندما تكون تفاصيل العملية متاحة.