ضربة أمريكية تقضي على قيادي كبير في "القاعدة" شمال سوريا

وأوضحت القيادة في بيان أنه "في الساعة 11:42 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 3 مايو، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في شمال غرب سوريا استهدفت قياديًا كبيرًا في القاعدة"، وفقًا لـ"رويترز".