بعد قرار أممي يطالب "الحوثيين" بوقف الهجمات.. اعتلاء سفينة شرقي عُمان ولا اتصالات!

من جهته، وردًا على القرار، قال القيادي بجماعة الحوثي في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الخميس: إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر "لعبة سياسية".