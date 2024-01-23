"البنتاغون": دمرنا أكثر من 25 موقعًا لإطلاق الصواريخ تابعًا للحوثيين

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء أن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 25 موقعًا لإطلاق الصواريخ تابعًا للحوثيين وأكثر من 20 صاروخًا في اليمن منذ أن بدأت ضرباتها في البلاد هذا الشهر، وفق رويترز.
وتفصيلاً، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على سفن شحن في البحر الأحمر، منذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وعمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر الماضي عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية، وفقًا للعربية نت.
ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، ثم جددها عدة مرات لاحقًا، كان آخرها الاثنين.
يُذكر أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تسببت بتعطيل حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.
وفاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.