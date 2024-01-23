"البنتاغون": دمرنا أكثر من 25 موقعًا لإطلاق الصواريخ تابعًا للحوثيين

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء أن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 25 موقعًا لإطلاق الصواريخ تابعًا للحوثيين وأكثر من 20 صاروخًا في اليمن منذ أن بدأت ضرباتها في البلاد هذا الشهر، وفق رويترز.