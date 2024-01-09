16 قتيلًا و19 مصابًا من الجيش السوري في هجومين لـ"داعش"

وبيّن المرصد أن هجومًا آخر للتنظيم أسفر عن قتل ضابط برتبة "ملازم" في صفوف قوات النظام، وعنصر من الدفاع الوطني، في بادية أثريا بريف الرقة الغربي؛ حيث وقعت اشتباكات بين الطرفين، قبيل انسحاب عناصر "داعش" في اتجاه عمق البادية.