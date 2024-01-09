16 قتيلًا و19 مصابًا من الجيش السوري في هجومين لـ"داعش"

قُتل 16 عنصرًا من الجيش السوري على الأقلّ، من جراء هجومين شنّهما تنظيم "داعش" الإرهابي؛ بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم "الثلاثاء".
وأوضح المرصد أن عناصر التنظيم شنّوا هجومًا داميًا على حافلة نقل عسكرية في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي؛ مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا على الأقلّ من قوات الجيش السوري، وإصابة 19 بجروح.
وأضاف: أنه جرى نقل الجرحى إلى مستشفى تدمر لتلقي العلاج، وسط استنفار كبير من قبل قوات النظام.
وبيّن المرصد أن هجومًا آخر للتنظيم أسفر عن قتل ضابط برتبة "ملازم" في صفوف قوات النظام، وعنصر من الدفاع الوطني، في بادية أثريا بريف الرقة الغربي؛ حيث وقعت اشتباكات بين الطرفين، قبيل انسحاب عناصر "داعش" في اتجاه عمق البادية.