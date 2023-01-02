غاز أوروبا يهبط لأدنى سعر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

يُذكر أن هذه التغيرات في أسعار الجملة لا تنعكس بشكل مباشر في الأسعار المفروضة على المستهلكين؛ لأن موردي الكهرباء يعتمدون سعرًا مدروسًا، خصوصًا خلال هذه الفترة؛ قد تقفز الأسعار من يوم إلى آخر.