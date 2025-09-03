العالم

40 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي متواصل

ارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 63 ألف شهيد بينهم أطفال ونساء
استُشهد 40 فلسطيني منذ منتصف الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم الأربعاء، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية أن مستشفى الشفاء استقبل 17 شهيدًا، فيما وصل إلى عيادة الشيخ رضوان 7 شهداء، وإلى مستشفى المعمداني 3 شهداء، ومستشفى القدس في تل الهوى شهيد واحد، إضافة إلى شهيد في مستشفى العودة، و4 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، و7 شهداء إلى مستشفى ناصر.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 63,557 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب إصابة 160,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

