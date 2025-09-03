40 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي متواصل

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 63,557 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب إصابة 160,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.