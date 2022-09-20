دون تحديد الموعد.. "أردوغان" يعلن عن نيته زيارة "إسرائيل"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن نيته زيارة الكيان الإسرائيلي المحتل، دون أن يحدد الموعد المقرر للزيارة.
وخلال لقائه مجموعة من القادة اليهود الأمريكيين، في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى بمدينة نيويورك، قال أردوغان إن معاداة السامية "جريمة ضد الإنسانية".
ومن المقرر وفق روسيا اليوم أن يلتقي رئيس وزراء الكيان المحتل يائير لابيد مع أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك هذا الأسبوع.
ووافق يائير على تعيين، إيريت ليليان، سفيرة للكيان لدى تركيا. وشغلت ليليان خلال العامين الماضيين منصب القائم بالأعمال في سفارة إسرائيل في أنقرة.