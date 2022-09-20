دون تحديد الموعد.. "أردوغان" يعلن عن نيته زيارة "إسرائيل"

ومن المقرر وفق روسيا اليوم أن يلتقي رئيس وزراء الكيان المحتل يائير لابيد مع أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك هذا الأسبوع.