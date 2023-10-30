"ميقاتي": لبنان في عين العاصفة ونعمل على تجنيبه دخول الحرب

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الإثنين): "إن لبنان في عين العاصفة، ونعمل على تجنيبه دخول الحرب"، في وقت تشهد الحدود الجنوبية منذ ثلاثة أسابيع تبادلًا للقصف بين "حزب الله" وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على وقع العدوان على غزة.