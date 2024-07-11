بيان قمة واشنطن.. "الناتو" يتهم الصين بدعم حرب روسيا على أوكرانيا وبتوسيع ترسانتها النووية

وأجرت القوات الصينية هذا الأسبوع، مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا، التي تقول بولندا المجاورة إنها تراقبها عن كثب، والصين وبيلاروسيا حليفتان لروسيا، بينما بولندا عضو في "الناتو" وداعمة لكييف، وأجرت الصين في السابق مناورات مشتركة مع بيلاروسيا، لكن هذه هي الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وبدأت مناورات "هجوم الصقر" الاثنين الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف يوليو، حيث أعربت وزارة الدفاع الصينية عن أملها في تعميق التعاون مع مينسك.