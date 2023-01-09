واشنطن: ننضم لشركاء لنا حول العالم في مطالبة إيران بوقف فوري لإعدام المحتجين

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، في أحدث تقرير لها، نشرته أمس الاثنين، أن هذه الإحصاءات تشمل المعتقلين الذين تغطي وسائل الإعلام الإيرانية أخبارهم، إضافة إلى أولئك المعرضين لخطورة الإعدام بناء على مصادر محلية.