واشنطن: ننضم لشركاء لنا حول العالم في مطالبة إيران بوقف فوري لإعدام المحتجين

ندّد البيت الأبيض، الاثنين، بتنفيذ أحكام إعدام في إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دول أخرى للمطالبة "بوقف فوري" لأحكام الإعدام، وفقًا للعربية نت.
وفي التفاصيل، قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جايك ساليفان "نندد بإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والأحكام الجديدة الصادرة اليوم" في إشارة إلى شخصين أعدما السبت وثلاثة أحكام بالإعدام صدرت الاثنين.
وأضاف "ننضم إلى شركاء لنا في العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه التجاوزات. وستُحاسب إيران".
وانتقدت بريطانيا وفرنسا وقبلها بلجيكا والنرويج والدنمارك وهولندا سياسة إعدام المُحتجين التي تنهجها إيران وقررت استدعاء سفراء طهران .
واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أن النظام الذي يقتل الشباب لترويع الشعب "لا مستقبل له"، مضيفة أن بلادها طلبت من السفير الإيراني في برلين تقديم توضيحات بشأن عمليات الإعدام والقمع بحق الإيرانيين.
وفي السياق، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه على الرغم من إعدام 4 متظاهرين في الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني، فلا يزال 109 متظاهرين على الأقل، معرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام.
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، في أحدث تقرير لها، نشرته أمس الاثنين، أن هذه الإحصاءات تشمل المعتقلين الذين تغطي وسائل الإعلام الإيرانية أخبارهم، إضافة إلى أولئك المعرضين لخطورة الإعدام بناء على مصادر محلية.
وأكدت المنظمة أن النظام الإيراني "يحاول متعمدًا إشاعة الغموض حول قضايا المعتقلين عبر تصريحات متناقضة في ملفاتهم، وخصوصًا المحكوم عليهم بالإعدام".