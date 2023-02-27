مستوطنون يقتحمون الأقصى مجددًا وتعطيل الدراسة بنابلس مع تصاعد الاعتداءات الوحشية

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل حصار مدينة نابلس وقراها، بعد ليلة عصيبة عاشها أهالي المدينة، إثر تعرضهم لاعتداءات مكثفة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن استشهاد فلسطيني، وجرح المئات، وإحراق عشرات المنازل، والمحال التجارية، والمركبات في قرى وبلدات مدينة نابلس؛ خاصة بلدة حوارة التي كانت مسرحًا لهجمات عنيفة من المستوطنين عليها.