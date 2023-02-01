واشنطن: أحبطنا 4 عمليات لتهريب أسلحة إيرانية للحوثيين خلال شهرَيْن

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين، أن القوات الفرنسية الخاصة احتجزت مؤخرًا زورقًا مُحمَّلاً بأسلحة وذخائر، كانت إيران تنقلها للحوثيين في اليمن.