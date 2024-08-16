"أونروا" تصف أوامر النزوح بغزة بأنها كابوس لا ينتهي من الموت والدمار

ولفت إلى أن "الكثير من الضحايا من النساء والأطفال، ومن بين القتلى هناك أكثر من 200 من أعضاء فريق الأونروا، وأكثر من 100 صحفي، وعدد كبير جدًّا من العاملين في القطاع الصحي".