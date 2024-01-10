"صحة غزة": ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 23357 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 23357 شهيدًا، والجرحى إلى 59.410 منذ الـ7 من أكتوبر.