"الدفاع" التايوانية: طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل صينية تحوم حول الجزيرة

أطلق الجيش الصيني 36 طائرة مقاتلة وقاذفات قنابل بالقرب من الجزيرة.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن 10 طائرات حلّقت، السبت، فوق الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيس الصيني.
وأضافت، أن بينها 6 طائرات من طراز "شنيانغ جيه-11" و4 طائرات من طراز "جيه-16".
وتعارض حكومة تايوان بشدة مطالبات الصين بالسيادة، وتقول وفق "سكاي نيوز عربية"، إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليوناً هم فقط مَن يمكنهم تقرير مستقبلها.
وفي إطار دعم الجزيرة وعلى مدى السنوات الأخيرة، أبحرت سفن حربية أمريكية، وفي بعض الأحيان سفن لدول حليفة، مثل بريطانيا وكندا، بشكلٍ روتيني عبر مضيق تايوان، مما أثار حفيظة الصين، التي تعد تايوان إقليماً تابعاً لها وهو ما تعارضه حكومة الجزيرة.
وكانت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي؛ إلى تايوان في أوائل أغسطس قد أغضبت الصين، وأجرت الصين بعد ذلك تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة.