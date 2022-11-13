"الدفاع" التايوانية: طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل صينية تحوم حول الجزيرة

وفي إطار دعم الجزيرة وعلى مدى السنوات الأخيرة، أبحرت سفن حربية أمريكية، وفي بعض الأحيان سفن لدول حليفة، مثل بريطانيا وكندا، بشكلٍ روتيني عبر مضيق تايوان، مما أثار حفيظة الصين، التي تعد تايوان إقليماً تابعاً لها وهو ما تعارضه حكومة الجزيرة.