العثور على عشرات الجثث قبالة الشواطئ الليبية بعد غرق قاربي مهاجرين

وتفصيلاً، قال أحد الناجين، ويدعى بسام محمود وهو من مصر، إن نحو 80 راكبًا كانوا على متن قارب انطلق باتجاه أوروبا عند الثانية تقريبًا من صباح اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن مشادة وقعت فيما كان القارب يغرق إلا أن المسؤول عنه رفض التوقف.