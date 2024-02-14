"ليبرمان" يهاجم مصر مطالبًا بالسيطرة على "محور فيلادلفيا": القاهرة زوّدت حماس بـ "الصواريخ"

وتابع: "اليوم هناك معلومات استخباراتية قوية وقوية جدًا، مفادها أن كل عمليات التهريب وجميع الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها "حماس" ضدنا، كل شيء تم تهريبه من سيناء إلى قطاع غزة، ولا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، ولا أفهم لماذا لا نفعل ذلك".