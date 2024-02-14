"ليبرمان" يهاجم مصر مطالبًا بالسيطرة على "محور فيلادلفيا": القاهرة زوّدت حماس بـ "الصواريخ"

شنّ عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الدفاع الأسبق رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، هجومًا حادًا على حكومة بنيامين نتنياهو؛ بسبب "المماطلة في غزو مدينة رفح الفلسطينية حتى الآن؛ خوفًا من مصر".
كما هاجم "ليبرمان"، خلال حديثه مع "راديو 103fm" الإسرائيلي، مصر، مُدعيًا أنها السبب وراء تهريب كل الصواريخ المضادة للدبابات التي بحوزة "حماس" الآن عبر سيناء، محرضًا على غزو رفح حتى إذا أدى ذلك لغضب المصريين.
وقال "ليبرمان": "يجب على إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا، رغم غضب مصر، فالمصريون سمحوا بالتهريب من قبل، وعلينا تنفيذ العملية فورًا".
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" زعم عضو الكنيست "ليبرمان"، قائلًا: إن "المصريين لا يمكنهم الهروب من المسؤولية، المصريون سمحوا بكل عمليات التهريب لقطاع غزة".
وتابع: "اليوم هناك معلومات استخباراتية قوية وقوية جدًا، مفادها أن كل عمليات التهريب وجميع الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها "حماس" ضدنا، كل شيء تم تهريبه من سيناء إلى قطاع غزة، ولا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، ولا أفهم لماذا لا نفعل ذلك".
وواصل "ليبرمان" هجومه على مصر، قائلًا: "أثير هذه النقطة بكل حدة؛ لأنني لا أجد فائدة من المحادثات مع مصر، فالطريقة التي نتعامل بها مع مصر هي أيضًا غير محتملة، إنهم يلعبون لعبة فرّق تسد.. وبالتالي يجب أن يكون هناك عنوان واحد واضح وصارم في إسرائيل تجاه المصريين".
كما قال "ليبرمان": "علينا أن نكون حكماء وعادلين، قطر ومصر ليستا الحل، بل هما جزء من المشكلة.. إنهم يخلقون مشكلة ثم يحاولون التوسط، فلم يكن هناك سبب للموافقة على تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ولا يوجد سبب يجعلنا نسمح لهؤلاء اللاعبين بلعب لعبة مزدوجة.. الجميع يلعب لعبة مزدوجة على حساب إسرائيل".
وقال: المشكلة الأكثر صعوبة هي محور فيلادلفيا بأكمله؛ لأنه عبارة عن صنبور ماء مفتوح، ونحن في النهاية في الغرفة نحاول تجفيف الأرضية بالمجرفة، ويستمر صنبور الماء في التدفق، فيجب على دولة "إسرائيل" السيطرة على محور فيلادلفيا، وبالطبع رفح أيضًا.
يُذكر أن مصر قد حذرت مرارًا وتكرارًا من نية "إسرائيل" للهجوم على مدينة رفح أو تنفيذ عملية عسكرية في محور فيلادلفيا، في الوقت الذي صرح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب لن تنهي الحرب دون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا، وفق زعمه.