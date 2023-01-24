إجراء غير مسبوق.. استدعاء 4 قضاة في قضية انفجار مرفأ بيروت

وحدّد "البيطار" مواعيد لاستجواب 13 شخصًا مدعى عليهم، على أن تحصل في الفترة الممتدة بين 6 و22 فبراير، في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي"، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم، وفقًا لـ"فرانس برس".