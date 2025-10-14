الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج القطاع تمثل أولوية قصوى لضمان نقل المرضى إلى المراكز العلاجية المتخصصة وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهم، محذّرة من أن استمرار إغلاق المعابر وتأخير الدعم الطبي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية بشكل غير مسبوق.