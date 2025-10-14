الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 15,600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل الانهيار المستمر للمنظومة الصحية ونقص الخدمات الطبية الأساسية.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من 15 ألف شخص في غزة بترت أطرافهم جراء الحرب الأخيرة، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان.
ودعت إلى تعزيز المراقبة الصحية لمواجهة تفشي الأمراض والفيروسات التي تهدد حياة آلاف المدنيين نتيجة تردي الأوضاع الصحية وتدمير البنية التحتية للمستشفيات والمرافق الطبية.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج القطاع تمثل أولوية قصوى لضمان نقل المرضى إلى المراكز العلاجية المتخصصة وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهم، محذّرة من أن استمرار إغلاق المعابر وتأخير الدعم الطبي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية بشكل غير مسبوق.